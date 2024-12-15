Ротенберг высказался о возвращении сборной России на международные турниры

Ротенберг: вернемся к вопросу допуска сборной России после смены президента США

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг высказался о возвращении национальной команды на международные турниры. Его слова приводит ТАСС.

«С моей точки зрения, мы хоть завтра можем вернуться на международную арену. Что касается решений Международной федерации хоккея (IIHF), они не сами их принимают», — заявил Ротенберг. Тренер предложил вернуться к этому вопросу 20 января, после смены президента США.

Ранее заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли выразил надежду на то, что россиянам не разрешат выступать на Олимпийских играх-2026. Президент IIHF Люк Тардиф подчеркнул, что решение об участии сборной России будет принято в феврале 2025-го.

IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии на сезон-2024/2025. Впервые ограничения были введены в феврале 2022-го.