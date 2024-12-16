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14:35, 16 декабря 2024Россия

Белоусов высказался о работе Шойгу на должности главы Минобороны

Глава МО Белоусов поблагодарил Шойгу за создание задела в развитии ВС России
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Андрей Белоусов

Андрей Белоусов. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Бывший министр обороны России Сергей Шойгу создал мощный задел в развитии Вооруженных сил (ВС) страны. Так о работе Шойгу на заседании коллегии Минобороны высказался новый глава ведомства Андрей Белоусов, трансляция мероприятия ведется в Telegram-канале Кремля.

Белоусов поблагодарил Шойгу, а также администрацию президента, самого главу государства Владимира Путина, Федеральное собрание и коллег по силовому блоку.

Об отставке Шойгу с поста главы военного ведомства стало известно 12 мая 2024 года. На место Шойгу был назначен экономист Андрей Белоусов. Шойгу же занял должность главы Совета безопасности. В июле 2024 года появились подробности о его новой работе.

Ранее Шойгу высказался о ядерном «зонтике» России по новой доктрине. По его словам, он распространяется в том числе на страны Организации договора о коллективной безопасности.

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