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10:06, 16 декабря 2024Спорт

Бывший американский хоккеист выступил за участие сборной России в Олимпиаде-2026

Уитни: без участия России возможная победа США на ОИ-2026 не будет легитимной
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Райан Уитни

Райан Уитни. Фото: Jean Levac / ZumaPress.com / Globallookpress.com

Бывший американский хоккеист Райан Уитни выступил за участие сборной России в Олимпийских играх-2026. Он высказался в подкасте Spittin Chiclets, фрагмент которого доступен в соцсети X.

Уитни заявил, что без участия России возможная победа команды США на Олимпиаде не будет легитимной. По его мнению, российские хоккеисты обязаны выступить на Играх.

«Просто посмотрите на возможный состав. Панарин, Малкин, Кучеров, Капризов, Бучневич, Свечников, Овечкин, Барбашев, Ничушкин, Мичков, Наместников, Марченко в нападении. И если ваша голова уже пошла кругом, то просто дайте мне назвать вратарей. Василевский, Шестеркин и Бобровский? Да ну нафиг!» — поделился Уитни.

Ранее заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли выразил надежду на то, что россиянам не разрешат выступать на Играх-2026. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф подчеркнул, что решение об участии сборной России будет принято в феврале 2025-го.

IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии на сезон-2024/2025. Зимняя Олимпиада-2026 пройдет в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

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