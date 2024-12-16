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09:18, 16 декабря 2024Спорт

Капризов вышел в лидеры гонки снайперов НХЛ

Капризов вышел в лидеры гонки снайперов, оформив дубль во второй игре НХЛ подряд
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Nick Wosika / Imagn Images / Reuters

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов вышел в лидеры гонки снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на сайте турнира.

Капризов оформил дубль во втором матче регулярного чемпионата подряд. Однако две шайбы россиянина не спасли команду от поражения от «Вегас Голден Найтс» (2:3). При этом форварда признали второй звездой игрового дня.

В 30 матчах текущего сезона Капризов набрал 47 очков, забросив 22 шайбы и сделав 25 результативных передач. Он идет вторым в списке бомбардиров лиги, а в рейтинге снайперов делит первое место с форвардом «Эдмонтон Ойлерс» Леоном Драйзайтлем.

Ранее Капризова назвали MVP первой четверти сезона НХЛ. Его сравнили с ракетным топливом для бурного старта команды, которая с 44 очками в 31 матчах располагается на второй строчке турнирной таблицы Западной конференции.

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