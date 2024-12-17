Экс-замкомандующего ВДВ допустил удар по Украине «Орешником» в ответ на подрыв Кириллова

Генерал-лейтенант Стаськов: РФ может ответить на подрыв Кириллова «Орешником»

В случае подтверждения версии, что за взрывом, который привел к смерти начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игоря Кириллова, стоит Украина, Россия может ударить по ней ракетой «Орешник». Об этом заявил экс-замглавы воздушно-десантных войск (ВДВ) генерал-лейтенант Николай Стаськов беседе с НСН.

Он подчеркнул, что Россия не будет совершать ответные теракты, избирательно уничтожая украинских генералов. «А вот удар по энергетическим и военным объектам на территории Украины будет вполне адекватным ответом. Могут быть и массированные удары баллистическими ракетами средней дальности “Орешник”», — допустил офицер.

Ранее сенатор Совфеда Владимир Джабаров в беседе с «Лентой.ру» заявил, что виновные в подрыве генерал-лейтенанта Игоря Кириллова должны понести самое тяжелое наказание. По его словам, если выяснятся стоящие за терактом лица, то Россия может объявить их в розыск.

Утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве прогремел взрыв, жертвами которого стали два человека. Ими оказались Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Как выяснилось, преступники прикрепили к припаркованному у дома электросамокату взрывное устройство, которое сработало в момент выхода генерал-лейтенанта из служебной машины.