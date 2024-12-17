Появились подробности о находившемся с Кирилловым в момент подрыва помощнике

В момент взрыва генерал-лейтенанта Кириллова сопровождал его помощник Поликарпов

В момент взрыва в Москве, унесшего жизнь начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игоря Кириллова, с ним находился помощник Илья Поликарпов. Подробности о военном появились у ТАСС.

Как рассказала агентству супруга Поликарпова, у них остались двое детей в возрасте восьми и девяти лет. «Он был большим патриотом и любил свою Родину», — подчеркнула она.

Кроме того, Поликарпов совместно с ТАСС и фондом «Русское наследие» занимался гуманитарной деятельностью. Так, в ноябре он принял участие в передаче двум воинским подразделениям различного оборудования.

В свою очередь, директор фонда Владимир Хмелев рассказал, что дружил с помощником Кириллова с юности. Он назвал Поликарпова ответственным и порядочным человеком, который всегда выполнял то, о чем говорил. «Они жил своей работой и семьей. Нам его будет очень не хватать, большая для нас потеря», — сказал собеседник агентства.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев пообещал «неминуемое возмездие» высшему военно-политическому руководству Украины после теракта в отношении Кириллова. По его словам, Киев всеми силами пытается «оправдать свое никчемное существование перед западными хозяевами» и «продлить войну».

Утром 17 декабря стало известно о взрыве возле жилого дома на Рязанском проспекте в Москве, который унес жизни двух человек. Позже выяснилось, что жертвами сказались Кириллов и его помощник. Взрывное устройство, прикрепленное к припаркованному у дома электросамокату, сработало в момент выхода генерал-лейтенанта из служебной машины.

