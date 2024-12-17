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13:00, 17 декабря 2024Россия

В Госдуме высказались об охране военных после подрыва генерал-лейтенанта Кириллова

Депутат Швыткин призвал обеспечить охраной военных, вносящих большой вклад в СВО
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)
Юрий Швыткин

Юрий Швыткин. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Военных, которые вносят большой вклад в выполнение задач специальной военной операции (СВО), нужно срочно обеспечить охраной. С таким призывом выступил замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с Daily Storm, комментируя подрыв начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в Москве.

По словам парламентария, все обстоятельства произошедшего еще предстоит установить, однако уже очевидно, что в отношении офицера совершен террористический акт. «Я считаю, что необходимо в срочном порядке ввести необходимость обеспечения соответствующей безопасности и охраны в отношении лиц, которые вносят такой вклад в развитие укрепления правоспособности и выполнение задач специальной военной операции», — сказал он.

Швыткин также выразил соболезнования родным и близким Кириллова. Он назвал генерал-лейтенанта блестящим офицером, который сделал для России много важного и полезного.

Ранее сенатор Совфеда Владимир Джабаров в беседе с «Лентой.ру» допустил, что заказчиком подрыва офицера может быть Киев. По его словам, «Украина скатилась к международному терроризму», действуя при помощи покушений и взрывов. До этого о причастности Службы безопасности Украины к произошедшему написали агентство Reuters и «Укринформ», ссылаясь на свой источник в ведомстве.

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Сообщения о взрыве на Рязанском проспекте, который привел к смерти Кириллова и его помощника, появились утром 17 декабря. Как стало известно, взрывное устройство, прикрепленное к припаркованному у дома электросамокату, сработало в момент выхода генерал-лейтенанта из служебной машины.

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