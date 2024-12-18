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04:18, 18 декабря 2024Мир

Генассамблея ООН приняла резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма. США, Германия и Украина вновь выступили против

ГА ООН приняла резолюцию РФ о борьбе с нацизмом, США, ФРГ и Украина были против
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Manuel Elias / Globallookpress.com

Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. За нее проголосовали 119 стран, против выступили 53 государства, среди которых Украина, США и Германия.

В документе рекомендуется принять меры в законодательной и образовательной сферах, чтобы предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны. Авторы инициативы также решительно осуждают инциденты, связанные с пропагандой нацизма, в том числе нанесение граффити и рисунков советующего содержания на памятники жертвам Второй мировой войны. Отдельно отмечается рекомендация о запрете любых торжественных чествований нацистского режима и его союзников.

Генассамблея включила в российскую резолюцию поправку о том, что Москва пыталась оправдать проведение специальной военной операции (СВО) борьбой с неонацизмом. За это решение голосовали 63 стран, против выступили 41, воздержались — 50. Россия дистанцировалась от поправки.

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В России оценили принятие резолюции

Заместитель постоянного представителя России при ООН Мария Заболоцкая отметила, что документ направлен на укрепление международного сотрудничества в борьбе с нацизмом, расизмом и ксенофобией. Она подчеркнула, что борьба против нацизма является одной из главных задач международной организации.

Результаты голосования наглядно продемонстрировали неизменную поддержку со стороны международного сообщества и его приверженность искоренению указанных явлений

Мария Заболоцкаязаместитель постоянного представителя России при ООН

Заболоцкая напомнила, что Россия вносила резолюцию на протяжении 20 лет, ее поддерживает подавляющее большинство международного сообщества. Дипломат осудила действия западных стран в попытке заблокировать инициативу.

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Некоторые западные страны неоднократно голосовали против резолюции

В ноябре Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН проголосовал за внесенную Россией резолюцию по борьбе с героизацией нацизма и неонацизмом. Документ поддержали 116 стран, еще 11 воздержались. Против высказались 54 страны.

Директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев прокомментировал решение западных стран высказаться против резолюции.

Не могу не обратить внимание на полное расхождение слов с делом

Григорий Лукьянцевдиректор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ

Дипломат указал на неоднократные заявления этих стран о приверженности борьбы с расизмом в рамках международных договоров по правам человека. По словам Лукьянцева, голосование наглядно продемонстрировало, что высказывания Запада не соответствуют их действиям.

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин отмечал, что ряд западных стран одержим идеей глобального превосходства. Дипломат подчеркнул, что Запад пытается снизить роль Советского Союза в победе над нацизмом. Иногда некоторые страны даже хотят вымарать упоминания о его участии в борьбе против гитлеровской Германии, отметил он.

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