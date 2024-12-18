По делу о теракте против российского генерала допросили несколько человек

РИА Новости: по делу о подрыве генерала Кириллова допрошено несколько человек

Следователи допросили несколько человек по подозрению в причастности к теракту против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Об этом сообщает РИА Новости.

Их данные не называются.

Ранее стало известно о задержании исполнителя теракта Ахмада Курбанова. По данным правоохранительных органов, задержанный — 29-летний гражданин Узбекистана, был завербован украинской спецслужбой, которая пообещала исполнителю теракта гонорар в размере 100 тысяч долларов, а также выезд и проживание на территории Евросоюза.

Его задержали в подмосковной деревне Черное. На допросе у следователей мужчина дал признательные показания.

Рано утром 17 декабря у подъезда жилого дома на Рязанском проспекте прогремел взрыв. Неизвестные дистанционно активировали бомбу в тот момент, когда на улицу к служебному автомобилю вышел Кириллов. Взрыв унес жизни генерал-лейтенанта и его помощника. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям 105 («Убийство»), 205 («Теракт») и 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ.