Названо имя исполнителя подрыва российского генерала

РИА Новости: исполнителем подрыва генерала Кириллова назван Ахмад Курбанов

Начало событий в новости Названа сумма гонорара за теракт против генерала Российской армии

По подозрению в подрыве генерал-лейтенанта Российской армии, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России Игоря Кириллова задержан Ахмад Курбанов. Об этом сообщает РИА Новости.

Агентство установило личные данные задержанного на основании анализа соцсетей с использованием видео с подозреваемым, которое распространило ФСБ. В результате поиска найден профиль Курбанова с его личными фотографиями.

По данным правоохранительных органов, задержанный — 29-летний гражданин Узбекистана был завербован украинской спецслужбой, которая пообещала исполнителю теракта гонорар в размере 100 тысяч долларов, а также выезд и проживание на территории Евросоюза. Его задержали в подмосковной деревне Черное. На допросе у следователей мужчина дал признательные показания.

Рано утром 17 декабря у подъезда жилого дома на Рязанском проспекте прогремел взрыв. Неизвестные дистанционно активировали бомбу в тот момент, когда на улицу к служебному автомобилю вышел Кириллов. Взрыв унес жизни генерал-лейтенанта и его помощника. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям 105 («Убийство»), 205 («Теракт») и 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ.