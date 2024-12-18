Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:31, 18 декабря 2024Силовые структуры

Названо имя исполнителя подрыва российского генерала

РИА Новости: исполнителем подрыва генерала Кириллова назван Ахмад Курбанов
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Названа сумма гонорара за теракт против генерала Российской армии
Ахмад Курбанов

Ахмад Курбанов. Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

По подозрению в подрыве генерал-лейтенанта Российской армии, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России Игоря Кириллова задержан Ахмад Курбанов. Об этом сообщает РИА Новости.

Агентство установило личные данные задержанного на основании анализа соцсетей с использованием видео с подозреваемым, которое распространило ФСБ. В результате поиска найден профиль Курбанова с его личными фотографиями.

По данным правоохранительных органов, задержанный — 29-летний гражданин Узбекистана был завербован украинской спецслужбой, которая пообещала исполнителю теракта гонорар в размере 100 тысяч долларов, а также выезд и проживание на территории Евросоюза. Его задержали в подмосковной деревне Черное. На допросе у следователей мужчина дал признательные показания.

Рано утром 17 декабря у подъезда жилого дома на Рязанском проспекте прогремел взрыв. Неизвестные дистанционно активировали бомбу в тот момент, когда на улицу к служебному автомобилю вышел Кириллов. Взрыв унес жизни генерал-лейтенанта и его помощника. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям 105 («Убийство»), 205 («Теракт») и 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Задержан подозреваемый в подрыве генерала Кириллова. За теракт ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу

      Одна «уродливая» модель обуви стала трендом

      Алиев назвал условие выхода Армении из ОДКБ

      ФСБ задержала сотрудников одного из управлений Ростехнадзора за миллионные взятки

      Серебро начнет дорожать быстрее золота

      Алиев назвал ошибкой дискриминацию русского языка

      МИД прокомментировал запрет на въезд в Армению российскому историку

      В ЕС анонсировали очередной пакет санкций против России

      В МИД России оценили необходимость подключения Минска к переговорам по Украине

      Зеленский признал невозможность возвращения Крыма и Донбасса под контроль Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше