В Госдуме захотели создать «антикризисный штаб» по борьбе с ростом цен

Вице-спикер ГД Даванков заявил о планах создать комитет по борьбе с ростом цен

Вице-спикер Госдумы (ГД) Вячеслав Даванков, представляющий в российском парламенте партию «Новые люди», заявил о намерении депутатов создать комитет по борьбе с ростом цен. Его слова приводит Telegram-канал URA.RU.

Депутат предложил включить в «антикризисный штаб» ряд высокопоставленных членов правительства, а также представителей Центробанка (ЦБ) и крупных предпринимателей. Даванков заявил о важности срочного решения проблемы роста потребительских цен в России, иначе «новый год точно не будет лучше, чем старый». «У нас сейчас все друг на друга валят. А надо проблему решать», — резюмировал вице-спикер ГД.

Даванков добавил, что за последнее время в России заметно выросли розничные цены на ряд ключевых продуктов питания. Так, стоимость майонеза, по его словам, увеличилась на 10 процентов, а мандарины подорожали на 20 процентов. «Считаю, мы еще в этом году может успеть сделать многое для того, чтобы наши цены не росли», — заключил он.

Усиление инфляционного давления на российскую экономику стало одним из главных поводов для повышения ключевой ставки Центробанка (ЦБ) до рекордного уровня в 21 процент годовых. Советник главы регулятора Кирилл Тремасов ранее допустил, что по итогам 2024 года темпы роста потребительских цен в стране могут превысить обновленный прогноз ЦБ и оказаться выше отметки в девять процентов. На этом фоне руководство Банка России неоднократно заявляло, что для перехода к постепенному ослаблению денежно-кредитной политики (ДКП) сейчас неподходящее время.

Аналитики ожидают, что по итогам ближайшего заседания, которое состоится в пятницу, 20 декабря, совет директоров Центробанка поднимет ключевую ставку еще на 200 базисных пунктов (б.п.), до 23 процентов годовых. Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов прогнозирует, что на этом уровне ставка продержится весь следующий год ради стабилизации кризисной ситуации с ростом потребительских цен. При этом, согласно результату опроса РАН, только 10 процентов россиян верят, что ЦБ удастся сбить инфляцию при помощи повышения ключевой ставки.