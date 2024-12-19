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16:05, 19 декабря 2024Спорт

Путин рассказал об уроке от тренера по дзюдо

Путин рассказал о тренере по дзюдо Рахлине, который учил бороться до последнего
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин рассказал в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, об уроке, который ему преподал его тренер по дзюдо Анатолий Рахлин. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру».

Путин вспомнил, как тренер принимал учеников в секцию и не взял некоторых из тех, кто подтянулся больше них. Позднее они спрашивали у Рахлина, почему так произошло.

«Знаете, что ответил мудрый человек? "А потому что вы делали до последнего, руки дрожали, подбородком тянулись, прямо старались вовсю. А кто побольше вас посмотрел, что вы столько-то, они подтянулись спокойно, а могли бы еще», — рассказал глава государства. Он отметил, что тренер учил отдавать себя и бороться до последнего.

Ранее Путин высказался против коммерциализации детского спорта в России. По его словам, дети из-за финансовых сложностей у родителей часто бросают заниматься спортом.

Путин занимается восточными единоборствами более 50 лет, имеет звания мастера спорта по дзюдо и самбо. У него есть черный пояс по карате.

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