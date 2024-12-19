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12:43, 19 декабря 2024Спорт

Стало известно место сборной России в рейтинге ФИФА по итогам 2024 года

Сборная России сохранила 34-е место в рейтинге ФИФА по итогам 2024 года
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Стало известно место сборной России в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) по итогам 2024 года. Список доступен на сайте организации.

Российская команда имеет в активе 1512,32 очка и сохранила за собой 34-е место рейтинга. Первая десятка рейтинга осталась неизменной. Лидером по-прежнему остается Аргентина, за ней располагаются Франция, Испания, Англия, Бразилия, Португалия, Нидерланды, Бельгия, Италия и Германия.

Из-за санкций со стороны ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сборная России пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии. Жеребьевка отбора чемпионата мира-2026 также прошла без участия россиян.

Сборная России может проводить только товарищеские матчи. В последних из них команда под руководством Валерия Карпина с рекордно крупным счетом обыграла Бруней и разгромила Сирию.

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