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17:46, 19 декабря 2024Спорт

Стало известно о поведении Литвы после дисквалификации атлетки в антироссийской футболке

Федерация многоборья России: Литва была в истерике после дисквалификации Дудайте
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Глава пресс-службы Федерации функционального многоборья России Илья Бараз рассказал о поведении сборной Литвы после дисквалификации спортсменки Корнелии Дудайте, которая появилась на чемпионате мира по функциональному фитнесу в антироссийской футболке. Его слова приводит ТАСС.

Бараз заявил, что остальные члены сборной выходили на площадку с украинским флагом и демонстративно бездействовали, не соревновались. «У литовцев началась настоящая истерика», — подчеркнул он. Представитель сборной России посчитал, что сборную Литвы могут лишить ЧМ, который должен был пройти в стране в следующем году.

Ранее стало известно, что Дудайте появилась на ЧМ в футболке «Сделаем Россию еще раз маленькой». После этого российская сторона обратилась к организаторам турнира с просьбой поменять футболку, однако литовка отказалась. В результате Дудайте дисквалифицировали, а вся сборная Литвы отказалась участвовать в соревнованиях.

Чемпионат мира по функциональному фитнесу прошел в Будапеште с 13 по 15 декабря.

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