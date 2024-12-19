У Путина попросили помочь объяснить про кешбэк бабушке

На прямой линии у Путина спросили, как объяснить бабушке слово «кешбэк»

В рамках прямой линии президента России Владимира Путина попросили помощи в объяснении термина из интернет-торговли. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Автор одного из вопросов, обращенных к главе государства, заявил, что выступает против иностранных наименований.

— «Как объяснить бабушке, что означает слово "кешбэк"?», — обратился он.

Путин начал прямую линию фразой «когда все спокойно — нам скучно». Ему задали вопрос о том, что происходит сейчас в мире и как на фоне этих событий России «удается удержаться на плаву и продолжать свой рост».

«Знаете, когда у нас все спокойно, размеренно, стабильно, нам скучно — застой, хочется движухи. Как только начинается движуха, все свистит у виска: и секунды, и пули, к сожалению, и пули сейчас свистят, — так нам страшно. Ужас, ужас, ужас», — ответил Путин.

Прямая линия главы государства, совмещенная в 2024 году с большой итоговой пресс-конференцией, проходит в Москве в Гостином дворе. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, подготовка к мероприятию была напряженной — Путин в течение нескольких последних дней работал в Кремле и проводил встречи непубличного характера. Сам президент оценил поступившие обращения словами «проблем — вагон и маленькая тележка».