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18:26, 20 декабря 2024Спорт

Американский разыгрывающий ЦСКА рассказал о главном отличии России и США

Американский разыгрывающий ЦСКА Каспер Уэйр рассказал об отличии США и России
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)
Каспер Уэйр

Каспер Уэйр. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Американский разыгрывающий баскетбольного московского ЦСКА Каспер Уэйр рассказал о главном отличии России и США.
Об этом стало известно из интервью игрока Youtube-каналу «БСКТБЛ».

«А что тут думать? Холод! В нем все дело! Я из Южной Калифорнии, я еще четыре года играл в Австралии», — заявил Уэйр.

Уэйр начинал карьеру в Европе, становился чемпионом Франции. В 2014 играл за клуб НБА «Филадельфия Севенти Сиксерс». За ЦСКА выступает с сезона 2021/2022, становился с армейцами чемпионом Единой лиги ВТБ.

Ранее стало известно, что выступающие в США баскетболисты захотели играть за сборную России. Они находятся в специфической ситуации — если они выедут из штатов, то могут не вернуться обратно. «У них есть желание выступать за сборную, но надо найти способ, как организовать их участие в наших матчах», — подчеркнул главный тренер сборной России Зоран Лукич.

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