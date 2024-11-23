Выступающие в США баскетболисты захотели играть за сборную России

Лукич: выступающие в США баскетболисты хотят играть за сборную России

Баскетболисты из РФ, которые выступают в США, принимая участие в североамериканских лигах, хотели бы играть за сборную России. Об этом в беседе с журналистами заявил шлавный тренер сборной РФ Зоран Лукич, передает ТАСС.

На текущий момент в Национальной ассоциации студенческого спорта задействованы семеро игроков из России.

«Я должен еще отчитаться о поездке в США перед федерацией. Поговорил с ребятами, которые там играют. Они находятся в специфической ситуации — если они выедут из штатов, то могут не вернуться обратно. У них есть желание выступать за сборную, но надо найти способ, как организовать их участие в наших матчах», — подчеркнул Лукич.

Ранее президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко высказался о смене спортивного гражданства россиянами. Он заявил, что ему не нравится эта идея, при этом отказавшись осуждать уехавших из РФ спортсменов.