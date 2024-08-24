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16:33, 24 августа 2024Спорт

Кириленко высказался о смене гражданства российскими спортсменами

Кириленко: мне не нравится идея о смене гражданства российскими спортсменами

Фото: Михаил Синицын / ТАСС

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» высказался о смене спортивного гражданства россиянами.

«Мне не нравится эта идея. Вот я выступал бы за сборную России, а потом стал бы спортсменом, например, Грузии. Зачем? Мне не нравится...» — заявил Кириленко. При этом глава РФБ отказался осуждать уехавших из России спортсменов.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина поддержала россиян, выступавших на Олимпийских играх 2024 года под флагами других государств. По ее мнению, сменившие гражданство атлеты прославили свой народ и свою тренерскую школу.

На Играх 2024 в Париже года шестеро бывших россиян стали олимпийскими чемпионами. Среди них дзюдоист Зелим Коцоев (Азербайджан), гимнастка Дарья Варфоломеев (Германия), борцы Магомед Рамазанов (Болгария), Ахмед Тажудинов (Бахрейн), Разамбек Жамалов (Узбекистан) и волейболистка Екатерина Антропова в составе сборной Германии.

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      Анастасия Борисова
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