Роднина поддержала выступавших на Олимпиаде-2024 под другими флагами россиян

Роднина поддержала россиян, которые выступали на Играх-2024 под другими флагами

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина поддержала россиян, выступавших на Олимпийских играх — 2024 под флагами других государств. Ее слова приводит РИА Новости.

По ее мнению, сменившие гражданство атлеты прославили свой народ и свою тренерскую школу. «Есть ведь много разных подобных примеров, в мире есть огромное количество людей, которые меняют свое гражданство в интересах семьи, работы, достижений. Почему мы считаем, что должны как-то наказывать этих людей?» — отметила она.

Роднина напомнила о том, что подобное происходит и в творчестве. «Наш замечательный певец Дмитрий Хворостовский пел практически во всех странах мира. А дирижер Валерий Гергиев какие только известные в мире коллективы не возглавлял», — заявила она, добавив, что главное в этом то, что они по-своему представляют российский народ.

Ранее стало известно, что мэр Дербента Ахмед Кулиев подарил квартиру борцу вольного стиля Даурену Куруглиеву, завоевавшему бронзу Олимпийских игр — 2024 в Париже в весовой категории до 86 килограммов в составе сборной Греции. Кулиев отметил, что спортсмен стал первым призером ОИ из Дербента.