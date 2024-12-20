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16:41, 20 декабря 2024Интернет и СМИ

Астролог из «Давай поженимся!» сделала прогноз на 2025 год

Астролог из «Давай поженимся!» Володина сделала прогноз на 2025 год
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)
Василиса Володина

Василиса Володина. Фото: пресс-служба ОК

Бывшая ведущая программы «Давай поженимся!» астролог Василиса Володина подготовила прогноз на наступающий 2025 год. О том, что новый год принесет россиянам, она рассказала в проекте «ОКно в 2025» в «Одноклассниках». Эксклюзивные прогнозы доступны в группе Василисы Володиной в ОК.

Согласно прогнозу именитого астролога, в начале года будет преобладать романтическое настроение. «Это связано с тем, что с 3 января по 4 февраля идущая по Рыбам Венера очень сильна. Именно она делает всех чувствительными и мечтательными. Особенно это будет заметно у женщин», — отметила астролог. Им захочется внимания и красивых ухаживаний. Вместе с тем, сообщила Володина, 2025 год начинается на фоне ретроградного Марса, что является не лучшим временем для ярких ухаживаний, знакомств и развития отношений. Этот период продолжится до 23 февраля. Кроме того, ретроградный Марс — не лучшее время для того, чтобы начинать дома ремонт.

4 февраля Венера поменяет знак на Овна, в котором пробудет до 26 марта. В этот период прекрасный пол будет лидировать — как в романтических отношениях, так и в семье, уточнила эксперт. Ситуация изменится с 18 апреля, когда Марс вступит в сектор Льва. Тогда мужчины проявят себя и начнут брать инициативу в делах и проектах.

2 марта начнется период ретроградной Венеры. Он продлится по 12 апреля. В это время могут вновь вспыхнуть угасшие чувства. Для новых же знакомств это время неподходящее, рассказала астролог. Вместе с тем, по ее словам, этот период подойдет для восстановления связей — подходящий момент, чтобы помириться, проговорить обиды и переступить через них.
Однако брак регистрировать в период ретроградной Венеры лучше не стоит, предупредила Володина.

Единственное исключение — пары, которые решили заново сойтись после развода с тем же человеком. Но в целом время для брака не очень подходящее, особенно март, потому что там, в марте, нас ждут еще два затмения: 14-го и 29-го числа

Василиса Володинаастролог, бывшая ведущая программы «Давай поженимся!»

Заключать брак благоприятно между 14 и 29 апреля, уточнила астролог. В это время влияние затмений уже сойдет на нет, ретроградность Венеры завершится, но при этом планета любви все еще будет в сильном для себя знаке — в Рыбах. Кроме того, в марте из-за затмений Володина призвала быть особенно внимательными к детям и пожилым людям, а также отложить крупные покупки до 14 апреля.

С мая и вплоть до 6 июня и женщины, и мужчины будут готовы к ярким романам. Но не все новые знакомства приведут к серьезным отношениям, предупредила специалист. Однако, если новая пара не распадется до 6 июня, у нее появятся шансы упрочить отношения и сделать их постоянными. Также период с 6 июня по 4 июля хорош и для семейных отношений, покупок и ремонта. Особенно удачным будет период с 10 июня для тех, кто стремится к пополнению в семье или улучшению условий жизни, так как планета удачи и расширения — Юпитер — перейдет в очень семейный знак Рака. При этом в июле Володина призвала к легкости в любви и близких отношениях.

А если хотите углубить или наладить отношения, ищите общие темы для общения, ходите в интересные места вместе и обсуждайте увиденное и услышанное

Василиса Володинаастролог, бывшая ведущая программы «Давай поженимся!»

Август Володина назвала удачным месяцем для семейного отдыха и душевных посиделок. «До 25 августа длится замечательный период, чтобы съехаться и начать жить вместе», — добавила она.

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7 и 21 сентября россиян снова ждут затмения, которые вновь могут захлестнуть эмоции. Вблизи этих дат астролог рекомендовала не принимать серьезных решений и не вступать в брак. Более удачным для желающих создать семью будет период между 14 октября и 6 ноября, когда Венера будет проходить по очень счастливому для себя знаку Весов. Это благоприятное время для того, чтобы начинать отношения и переводить их на новый уровень.

Вот нормальное время для регистрации брака. Этот же период времени — с середины октября и до начала ноября — прекрасен для примирения и гармонизации уже существующих отношений

Василиса Володинаастролог, бывшая ведущая программы «Давай поженимся!»

После 6 ноября эмоции снова будут накалены, предупредила астролог. Оставшуюся часть месяца она назвала подходящей, чтобы разобраться в причинах разногласий и путем честного диалога выйти на новый уровень.

Правда, это все может сопровождаться манипуляциями, давлением и пассивной агрессией. (...) Учимся в это время держать удар и не поддаемся на провокации. В любви большая часть ноября тоже будет неспокойной. Здесь важно не впадать в крайности, а еще лучше — добавить в свою личную жизнь огонька. Тогда на сцены ревности сил уже не останется

Василиса Володинаастролог, бывшая ведущая программы «Давай поженимся!»

В декабре 2025 года Володина предрекла позитив в семейно-любовных вопросах — Венера перейдет в знак Стрельца. Также это прекрасное время для праздников и веселых семейных посиделок, для того, чтобы навестить дальних родственников, друзей, развеяться и получить новые впечатления. В любви в этот период, по словам астролога, настанет время широких жестов.

Ранее Володина заявила, что ушла из программы из-за условия, которое поставила ее соведущая Лариса Гузеева. Подробности она раскрыла в интервью журналистке Лауре Джугелии.

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