Костя Цзю сделал прогноз об итоге реванша Усика и Фьюри

Костя Цзю: если Тайсон Фьюри выиграет у Александра Усика, то будет третий бой

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю сделал прогноз на итог реванша украинца Александра Усика и британца Тайсона Фьюри. Его комментарий приводит «Советский спорт».

По словам Цзю, важна подготовка обоих спортсменов. «Если Тайсон не будет сосредоточен на сто процентов, то повторится сценарий первого боя. Если же он подготовится должным образом, то можем увидеть более близкий поединок. Все зависит от выносливости каждого», — заявил он.

Цзю счел, что у Фьюри есть шанс выиграть, но вероятнее повторится результат первого боя. «Не вижу вероятности для досрочного завершения, с той или иной стороны. Если Фьюри выиграет, то будет третий бой», — добавил экс-боксер.

Реванш между Фьюри и Усиком в тяжелом весе состоится в ночь на 22 декабря. Поединок пройдет в Эр-Рияде.

Первый бой боксеров состоялся 19 мая 2024 года. Поединок в Эр-Рияде продлился все 12 раундов и завершился победой Усика раздельным судейским решением. Для Фьюри то поражение стало первым на профессиональном ринге за 35 боев (еще одна схватка завершилась ничьей). Усик выиграл 22-й поединок и на данный момент остается непобежденным.