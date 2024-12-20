Россиянам рассказали о повышающей риск гипертонии причине

Невролог Исаев: недосып может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний

Невролог, психиатр Руслан Исаев предупредил, что недосып может увеличить риск гипертонии на 61 процент. Об этой неочевидной причине, повышающей вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, врач рассказал «Газете.RU».

По словам эксперта, чтобы снизить риск патологий сердца и сосудов, необходимо спать не менее семи-восьми часов, поскольку хронический недосып провоцирует воспаление, проблемы с сосудами, ожирение и диабет.

Исаев объяснил, что распознать бессонницу можно по проблемам с засыпанием, частым пробуждениям среди ночи, чувству усталости утром. «Старайтесь ложиться и вставать примерно в одно и то же время. Следите, чтобы в период сна было достаточно темно и тихо, а воздух в помещении был свежим. Откажитесь от использования гаджетов с ярким экраном перед сном. Старайтесь ограничить интенсивную физическую и эмоциональную нагрузку за два-три часа до сна», — посоветовал невролог.

Ранее сомнолог Наталия Золотарева заявила, что слишком долгий сон может негативно сказаться на здоровье. По ее словам, длительный ночной отдых увеличивает риск развития диабета.