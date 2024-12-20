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13:13, 20 декабря 2024Спорт

Степанова и Букин выиграли чемпионат России в танцах на льду

Александра Степанова и Иван Букин выиграли чемпионат России в танцах на льду
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Александра Степанова и Иван Букин

Александра Степанова и Иван Букин. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Александра Степанова и Иван Букин выиграли чемпионат России-2025 в танцах на льду. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По сумме двух программ они набрали 215,96 балла. Для пары этот титул стал четвертым в карьере.

Серебро завоевали Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, которые получили от судей 209,01 балла. Бронзовые медали в активе Ирины Хаврониной и Девида Нарижного (208,56).

Ранее стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) допустил россиян к отбору на Олимпийские игры-2026. В квалификационных соревнованиях смогут принять участие по одному атлету или паре в каждой дисциплине. Россияне выступят в нейтральном статусе.

Российским фигуристам запретили выступать на турнирах под эгидой ISU в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных спортсменов стали Игры в Пекине.

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