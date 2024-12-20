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07:54, 20 декабря 2024Спорт

Валуев жестко ответил на решение Литвы разместить антироссийскую футболку в музей

Валуев назвал решение Литвы разместить футболку Дудайте в музей русофобским
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев жестко ответил на решение Национального музея Литвы разместить футболку спортсменки страны Корнелии Дудайте с антироссийской надписью. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Валуев назвал акцию русофобской. «Что такого в инфоповоде, если оголтелые русофобы где-то вывешивают кусок тряпки, на котором там что-то написано», — заявил он.

Ранее стало известно, что Дудайте появилась на чемпионате мира по функциональному фитнесу в футболке «Сделаем Россию еще раз маленькой». После этого российская сторона обратилась к организаторам турнира с просьбой поменять футболку, однако литовка отказалась. В результате Дудайте дисквалифицировали, а вся сборная Литвы отказалась участвовать в соревнованиях.

Чемпионат мира по функциональному фитнесу прошел в Будапеште с 13 по 15 декабря.

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