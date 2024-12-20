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19:07, 20 декабря 2024Спорт

Жена Сафонова попросила отправить его на психологическую экспертизу из-за голов

Жена Сафонова попросила отправить вратаря на психологическую экспертизу
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)
Матвей Сафонов

Матвей Сафонов. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Бывшая жена российского вратаря «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Матвея Сафонова Анастасия попросила отправить его на психологическую экспертизу из-за пропущенных голов. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

«Поведение Сафонова М.Е., полагаю, говорит о наличии у него психологического расстройства, наличие у него чувства страха, неуверенности в себе, неспособности руководить своими действиями. Там, где 2-метровый курсант спокойно бы сам встал и побежал на замену раненого друга, неуверенный в себе Сафонов М.Е. жалуется, как стрессово и сумбурно ему было, когда его поставили на замену», — написала в ходатайстве о назначении Сафонову судебно-психологической экспертизы его экс-супруга.

19 декабря российский вратарь ПСЖ вышел на замену в матче чемпионата Франции против «Монако» и пропустил два мяча за семь минут. Один из них с пенальти. ПСЖ в итоге выиграл со счетом 4:2.

Ранее стало известно, что Сафонов подал пять судебных исков к бывшей жене. Футболист требует признать недействительным договор дарения квартиры дочери, разделить имущество в виде автомобиля с детским креслом, а также пересмотреть сумму алиментов.

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