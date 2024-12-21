Бразилия показала логотип для своего председательства в БРИКС

Бразилия показала логотип БРИКС, под которым пройдет ее председательство в объединении в 2025 году. В основе эмблемы выбрано хлопковое дерево сумаума, окрашенное в цвета национальных флагов.
На логотипе — дерево с разветвленной корневой системой и кроной в форме треугольников желтого, красного, оранжевого, зеленого и синего цветов. Это указывает на «крепость союза» между входящими в объединение государствами. Бразильское правительство пояснило, что логотип показывает дипломатическое, социально-экономическое и политическое величие БРИКС.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что многие государства проявляют интерес к развитию БРИКС, потому что все решения в организации принимаются консенсусом. Также он обратил внимание на то, что БРИКС не является инструментом противодействия Западу. Речь не о работе против кого-либо, а только в интересах стран-участниц.
Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков между тем отмечал, что Россия готова организовать серию новых встреч БРИКС на своей территории в плане поддержки бразильского председательства. Для этого нужно лишь согласие других.