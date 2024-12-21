Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:40, 21 декабря 2024Мир

Бразилия показала логотип для своего председательства в БРИКС

Логотипом БРИКС в Бразилии в 2025 году станет хлопковое дерево сумаума
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: gov.br

Бразилия показала логотип БРИКС, под которым пройдет ее председательство в объединении в 2025 году. В основе эмблемы выбрано хлопковое дерево сумаума, окрашенное в цвета национальных флагов.

На логотипе — дерево с разветвленной корневой системой и кроной в форме треугольников желтого, красного, оранжевого, зеленого и синего цветов. Это указывает на «крепость союза» между входящими в объединение государствами. Бразильское правительство пояснило, что логотип показывает дипломатическое, социально-экономическое и политическое величие БРИКС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что многие государства проявляют интерес к развитию БРИКС, потому что все решения в организации принимаются консенсусом. Также он обратил внимание на то, что БРИКС не является инструментом противодействия Западу. Речь не о работе против кого-либо, а только в интересах стран-участниц.

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков между тем отмечал, что Россия готова организовать серию новых встреч БРИКС на своей территории в плане поддержки бразильского председательства. Для этого нужно лишь согласие других.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путину доложили об атаке ВСУ на Казань

      Умерла солистка балета Мариинского театра Ирена Баженова

      Песков высказался о планах премьера Словакии посетить Москву

      Экс-замминистра просвещения России задержали по подозрению в многомиллионном хищении

      Путин поговорил по телефону с главой Татарстана после атаки ВСУ на Казань

      Стало известно состояние попавшей в реанимацию четырехкратной олимпийской чемпионки

      Раскрыты подробности об атаке украинских беспилотников на Казань

      Байден подписал закон о временном бюджете США

      СМИ увидели риск прямого конфликта России и Британии на Украине

      Захарова после атаки ВСУ на Казань назвала Зеленского главой террористической ячейки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше