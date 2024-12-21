Бывшая жена Сафонова объяснила желание отправить футболиста на психологическую экспертизу

Бывшая жена Сафонова Казачек: футболист страдает синдромом сутяжничества

Бывшая жена российского вратаря «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Матвея Сафонова Анастасия Казачек объяснила желание отправить футболиста на психологическую экспертизу. Ее слова приводит РИА Новости.

Казачек заявила, что Сафонов страдает синдромом сутяжничества, так как подал семь исков против нее. «Тот факт, что его слова расходятся с его делами, и его проблемы с чувством собственного достоинства привели к мысли о том, что он нуждается в психологической помощи», — добавила он.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что Казачек попросила отправить Сафонова на психологическую экспертизу из-за пропущенных голов. Она отметила у футболиста наличие чувства страха, неуверенности в себе, а также неспособности руководить своими действиями.

До этого стало известно, что Сафонов подал пять судебных исков к бывшей жене. Футболист требует признать недействительным договор дарения квартиры дочери, разделить имущество в виде автомобиля с детским креслом, а также пересмотреть сумму алиментов.

