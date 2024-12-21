Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Трактор
3:2
Завершен
Барыс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Астон Вилла
2:1
Завершен
Манчестер Сити
Англия — Премьер-лига|17-й тур
Лада
4:3
Завершен
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
Сельта
2:0
Завершен
Реал Сосьедад
Испания — Примера|18-й тур
Барселона
Сегодня
23:00 (Мск)
Атлетико М
Испания — Примера|18-й тур
20:49, 21 декабря 2024Спорт

Бывшая жена Сафонова объяснила желание отправить футболиста на психологическую экспертизу

Бывшая жена Сафонова Казачек: футболист страдает синдромом сутяжничества
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Бывшая жена российского вратаря «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Матвея Сафонова Анастасия Казачек объяснила желание отправить футболиста на психологическую экспертизу. Ее слова приводит РИА Новости.

Казачек заявила, что Сафонов страдает синдромом сутяжничества, так как подал семь исков против нее. «Тот факт, что его слова расходятся с его делами, и его проблемы с чувством собственного достоинства привели к мысли о том, что он нуждается в психологической помощи», — добавила он.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что Казачек попросила отправить Сафонова на психологическую экспертизу из-за пропущенных голов. Она отметила у футболиста наличие чувства страха, неуверенности в себе, а также неспособности руководить своими действиями.

До этого стало известно, что Сафонов подал пять судебных исков к бывшей жене. Футболист требует признать недействительным договор дарения квартиры дочери, разделить имущество в виде автомобиля с детским креслом, а также пересмотреть сумму алиментов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле назвали «Орешник» революцией в технологии вооружений

      В США предупредили Трампа об «изменившемся» Путине

      На Западе раскрыли отношение Европы к помощи Украине

      Стали известны подробности теракта на рождественской ярмарке в Магдебурге

      В Кремле объяснили предложение Путина провести дуэль западных ПРО с «Орешником»

      Путин отказался поздравлять лидеров недружественных стран с Новым годом

      Украинская журналистка рассказала о коррупционных схемах Зеленского

      В Британии рассказали об «открытой ране» Украины

      Захарова рассказала об оливье

      Бывшая жена Сафонова объяснила желание отправить футболиста на психологическую экспертизу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше