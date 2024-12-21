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21:50, 21 декабря 2024Спорт

Навка оценила допуск российских фигуристов к отбору на Олимпиаду-2026

Навка назвала жесткими условия допуска российских фигуристов к отбору на ОИ-2026
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка оценила допуск российских фигуристов к отбору на ОИ 2026 года в Италии. Ее слова приводит РИА Новости.

Навка назвала очень жесткими условия допуска Международного союза конькобежцев (ISU). Она выразила надежду, что все российские спортсмены поедут на Олимпийские игры. «Это радостные новости. Будем болеть за них», — добавила чемпионка.

Ранее ISU допустил россиян к отбору на Игры-2026, которые пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. В квалификационных соревнованиях смогут принять участие по одному атлету или паре в каждой дисциплине. Россияне выступят в нейтральном статусе.

Российским спортсменам запретили выступать на турнирах под эгидой ISU в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных спортсменов были Игры в Пекине. В Китае Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой, Александра Трусова, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов — серебряными призерами, а Анастасия Мишина и Александр Галлямов взяли бронзу. Также сборная России изначально выиграла командный турнир, однако позднее переместилась на третью строчку из-за дисквалификации Камилы Валиевой.

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