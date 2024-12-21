Александр Овечкин заявил о скором возвращении на лед

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин прокомментировал восстановление после травмы. Его цитирует «Матч ТВ».

«Рвусь в игру. Но когда я конкретно вернусь к матчам, вы узнаете из новостей. Самое главное — не спешить. Будем смотреть, как чувствует себя нога», — заявил Овечкин.

14 декабря стало известно, что Овечкин провел первую тренировку с командой после перелома малой берцовой кости. Форвард провел занятие с тренером по игровым навыкам Кенни Маккудденом. Он вышел на лед в специальном свитере, который исключает контакты.

19 ноября Овечкин получил перелом ноги во время матча регулярного чемпионата с «Ютой» (6:2). В этом матче он забросил две шайбы, а в третьем периоде покинул лед из-за повреждения.