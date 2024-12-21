Овечкин: в новогоднюю ночь обязательно включу речь Путина

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин рассказал о планах на новогоднюю ночь. Его слова приводит «Матч ТВ».

«31 декабря у нас будет домашняя игра с "Бостоном". Она начнется в 20:30 по московскому времени. Потом еду сразу домой. Будем смотреть русские фильмы. Обязательно включим речь президента. Послушаем, что скажет Владимир Владимирович», — сказал Овечкин.

Ранее форвард «Вашингтона» прокомментировал восстановление после перелома малой берцовой кости. «Рвусь в игру. Но когда я конкретно вернусь к матчам, вы узнаете из новостей. Самое главное — не спешить. Будем смотреть, как чувствует себя нога», — заявил Овечкин.

19 ноября Овечкин получил перелом ноги во время матча регулярного чемпионата с «Ютой» (6:2). В этом матче он забросил две шайбы, а в третьем периоде покинул лед из-за повреждения.