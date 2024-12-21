В Нидерландах выступили против открытых границ после теракта в Магдебурге

Политик Вилдерс о теракте в ФРГ: пора покончить с открытыми границами

Лидер нидерландской крайне правой Партии свободы Герт Вилдерс высказался о произошедшем в немецком Магдебурге теракте, который, по версии следствия, совершил уроженец Саудовской Аравии. Комментарий политик разместил в X.

Вилдерс назвал произошедшее очередным варварским нападением. «Политики снова льют крокодиловы слезы. Я говорю это уже более 20 лет: пора покончить с открытыми границами», — добавил он.

Ранее стало известно, что власти Саудовской Аравии трижды предупреждали ФРГ о возможных угрозах от подозреваемого в наезде на посетителей рождественской ярмарки в Магдебурге. Уточнялось, что подозреваемый в соцсетях высказывал угрозы в адрес Германии.

Перед этим сообщалось, что мужчина, подозреваемый в совершении теракта, находился в состоянии наркотического опьянения.

Вечером 20 декабря автомобиль на большой скорости въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. Пострадали 205 человек, еще четырех не удалось спасти. Подозреваемый в наезде на толпу оказался беженцем.

