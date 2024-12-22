Бывший чемпион UFC Адесанья заявил о желании подраться с Чимаевым

Экс-чемпион UFC в среднем весе Адесанья заявил о желании подраться с Чимаевым

Бывший обладатель чемпионского титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе нигериец Исраэль Адесанья заявил о желании подраться с Хамзатом Чимаевым. Об этом Адесанья рассказал на своем YouTube-канале.

«Я был удивлен тем, как Чимаев переехал Роберта Уиттакера. Настоящее безумие, невероятно. Это сразу пробудило во мне желание подраться с Хамзатом. Этот парень действительно очень хорош!» — заявил Адесанья.

Адесанья проиграл свой последний бой на данный момент. На турнире UFC 305 в австралийском Перте он техническим нокаутом уступил действующему обладателю пояса в среднем весе южноафриканцу Дрикусу дю Плесси. 1 февраля на UFC Fight Night в Саудовской Аравии нигериец сразится с французом дагестанского происхождения Нассурдином Имавовым.

26 октября Чимаев одержал победу на турнире UFC 308 в Объединенных Арабских Эмиратах. В первом раунде он удушающим приемом одолел австралийца Роберта Уиттакера. Для 30-летнего Чимаева это был первый за год поединок. В предыдущей схватке, которая состоялась в октябре 2023-го, он победил американца Камару Усмана. Всего на его счету 14 побед и ни одного поражения в ММА.