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16:53, 22 декабря 2024Спорт

Бывший чемпион UFC Адесанья заявил о желании подраться с Чимаевым

Экс-чемпион UFC в среднем весе Адесанья заявил о желании подраться с Чимаевым
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)
Исраэль Адесанья

Исраэль Адесанья. Фото: Jessica Alcheh / USA TODAY Sports / Reuters

Бывший обладатель чемпионского титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе нигериец Исраэль Адесанья заявил о желании подраться с Хамзатом Чимаевым. Об этом Адесанья рассказал на своем YouTube-канале.

«Я был удивлен тем, как Чимаев переехал Роберта Уиттакера. Настоящее безумие, невероятно. Это сразу пробудило во мне желание подраться с Хамзатом. Этот парень действительно очень хорош!» — заявил Адесанья.

Адесанья проиграл свой последний бой на данный момент. На турнире UFC 305 в австралийском Перте он техническим нокаутом уступил действующему обладателю пояса в среднем весе южноафриканцу Дрикусу дю Плесси. 1 февраля на UFC Fight Night в Саудовской Аравии нигериец сразится с французом дагестанского происхождения Нассурдином Имавовым.

26 октября Чимаев одержал победу на турнире UFC 308 в Объединенных Арабских Эмиратах. В первом раунде он удушающим приемом одолел австралийца Роберта Уиттакера. Для 30-летнего Чимаева это был первый за год поединок. В предыдущей схватке, которая состоялась в октябре 2023-го, он победил американца Камару Усмана. Всего на его счету 14 побед и ни одного поражения в ММА.

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