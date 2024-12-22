Олимпийская чемпионка из Канады отреагировала на допуск российских фигуристов

Олимпийская чемпионка Дюамель назвала справедливым допуск российских фигуристов

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию из Канады Меган Дюамель отреагировала на допуск российских фигуристов к отбору на Олимпийские игры 2026 года в нейтральном статусе. Об этом пишет «ВсеПроСпорт».

«Я ознакомилась со всеми критериями и правилами допуска и вижу, что это в какой-то степени справедливое решение. Я не уверена в том, какие именно спортсмены смогут пройти квалификацию, учитывая все критерии допуска. Но меня это устраивает», — заявила Дюамель.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) допустил россиян к отбору на Игры-2026, которые пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. В квалификационных соревнованиях смогут принять участие по одному атлету или паре в каждой дисциплине. Россияне выступят в нейтральном статусе.

Российским спортсменам запретили выступать на турнирах под эгидой ISU в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных спортсменов были Игры в Пекине.