Президент России Владимир Путин в ходе проходившей по видеосвязи церемонии открытия объектов воздушной и автодорожной инфраструктуры в регионах обратился к главе Татарстана Рустаму Минниханову. Глава государства прокомментировал атаку ВСУ на Казань и рассказал об ответе России.
Путин заявил, что ВСУ столкнутся с еще большими разрушениями
По словам главы государства, противник столкнется с большими разрушениями и пожалеет о своих действиях. «Кто бы и как бы не старался у нас чего-то разрушить, он столкнется с многократно большими разрушениями у себя за это и пожалеет еще о том, что он пытается сделать у нас в стране», — сказал Путин.
Он также добавил, что власти Татарстана восстановят все поврежденные объекты после налета украинских беспилотников.
ВСУ атаковали Казань тремя волнами с разных направлений
Минобороны России 21 декабря сообщило, что ВСУ атаковали Казань тремя волнами с разных направлений. По данным ведомства, атака происходила с 7:40 до 9:20. Три беспилотника были уничтожены средствами ПВО, еще три подавлены средствами РЭБ.
Власти Татарстана рассказали, что Казань атаковали восемь беспилотников. Один из них пролетел над рекой, один — над промышленным предприятием и шесть — над жилым массивом. Произошли пожары в домах Советского, Кировского и Приволжского районов города.
Погибших и пострадавших в результате удара нет, эвакуированных жителей разместили и обеспечили их едой. Часть школ эвакуировали в целях безопасности.