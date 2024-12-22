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15:27, 22 декабря 2024Россия

«Он пожалеет о том, что пытается сделать». Путин предупредил об ответе России за удар по Казани

Путин: противника ждут еще большие разрушения после атаки на Казань
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе проходившей по видеосвязи церемонии открытия объектов воздушной и автодорожной инфраструктуры в регионах обратился к главе Татарстана Рустаму Минниханову. Глава государства прокомментировал атаку ВСУ на Казань и рассказал об ответе России.

Путин заявил, что ВСУ столкнутся с еще большими разрушениями

По словам главы государства, противник столкнется с большими разрушениями и пожалеет о своих действиях. «Кто бы и как бы не старался у нас чего-то разрушить, он столкнется с многократно большими разрушениями у себя за это и пожалеет еще о том, что он пытается сделать у нас в стране», — сказал Путин.

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Он также добавил, что власти Татарстана восстановят все поврежденные объекты после налета украинских беспилотников.

ВСУ атаковали Казань тремя волнами с разных направлений

Минобороны России 21 декабря сообщило, что ВСУ атаковали Казань тремя волнами с разных направлений. По данным ведомства, атака происходила с 7:40 до 9:20. Три беспилотника были уничтожены средствами ПВО, еще три подавлены средствами РЭБ.

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Власти Татарстана рассказали, что Казань атаковали восемь беспилотников. Один из них пролетел над рекой, один — над промышленным предприятием и шесть — над жилым массивом. Произошли пожары в домах Советского, Кировского и Приволжского районов города.

Погибших и пострадавших в результате удара нет, эвакуированных жителей разместили и обеспечили их едой. Часть школ эвакуировали в целях безопасности.

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