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12:52, 22 декабря 2024Спорт

Промоутер Усика оценил вероятность еще одного боя против Фьюри

Промоутер Усика Красюк: Фьюри хочет еще больше денег, а не бой
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Richard Pelham / Getty Images

Промоутер абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Александра Усика Александр Красюк оценил вероятность третьего боя против британца Тайсона Фьюри. Об этом стало известно из интервью Красюка YouTube-каналу Fight Hub TV.

«Фьюри требует трилогию? Он не хочет третий бой, он хочет заработать еще денег! Жадный пузан жаждет стать еще богаче. А что касается Усика — ему будет сложно найти в себе мотивацию на третий бой», — заявил Красюк.

Усик победил британца в 12-раундовом поединке единогласным решением судей. Украинец защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super) и Всемирной боксерской организации (WBO), а также пояс Всемирного боксерского совета (WBC).

Первый бой боксеров прошел 19 мая 2024 года и закончился победой украинца. Для Фьюри то поражение стало первым на профессиональном ринге за 35 боев. Усик выиграл 23-й поединок и на данный момент остается непобежденным.

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