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10:53, 22 декабря 2024Россия

Путин рассказал о желавших разрушить Россию политиках

Путин: когда Россия ослабла из-за действий прежних политиков, ее начали добивать
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Когда потенциал России сократился из-за действий прежнего поколения политиков, ее начали добивать, вместо того чтобы сделать участником цивилизованного мира. Об этом заявил президент России Владимир Путин в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, видео опубликовано в его Telegram-канале.

Глава государства отметил, что уже позади тот период истории, когда политики шли на разрушение России, надеясь, что она станет частью «цивилизованного мира», притом что этому цивилизованному миру было выгодно ее разрушение. Ведь Россия ослабла, растеряв часть своего потенциала, и ее стали добивать, а не делать равноправным участником и партнером, считает президент.

Ранее Путин порассуждал о том, что улучшение отношений РФ и США возможно при желании. При этом российский лидер подчеркнул, что у Москвы это желание никогда не пропадало.

Российский лидер также высказывался о политиках, приходящих покрасоваться и вскоре исчезающих. От таких политических деятелей отличается председатель КНР Си Цзиньпин — он не принимает сиюминутных решений, а оценивает и анализирует ситуацию, заметил Путин. По его словам, это и отличает настоящего мирового лидера от людей, «которых мы называем временщиками».

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