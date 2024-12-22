Стало известно мнение IIHF об отсутствии сборной России на международных турнирах

Гафуров: в IIHF считают потерей отсутствие России на международных турнирах

Вице-президент Федерации хоккея Узбекистана Баходир Гафуров рассказал о том, что думают в Международной федерации хоккея (IIHF) об отсутствии сборной России на международных турнирах. Его слова передает РИА Новости.

Гафуров поделился, что на различных мероприятиях потерю россиян и белорусов для всего мирового хоккея считают большой. «Обсуждают, что участие российской сборной в ближайших Олимпийских играх придало бы больше привлекательности турниру. На чемпионатах мира и конгрессах всегда возникает ощущение, что кого-то не хватает для интриги, для того, чтобы сами соревнования были полноценными», — заявил он.

По его мнению, IIHF не может принять решение по россиянам, которое бы отличалось от мнений европейских органов и правительств. Поэтому, как отметил Гафуров, для возвращения сборной нужно ждать политически глобальных изменений.

Ранее заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли выразил надежду на то, что россиянам не разрешат выступать на Играх-2026. Президент IIHF Люк Тардиф подчеркнул, что решение об участии сборной России будет принято в феврале 2025-го.

IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии на сезон-2024/2025. Зимняя Олимпиада-2026 пройдет в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.