Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Локомотив-Кубань
69:65
Завершен
ЦСКА
Единая лига ВТБ|Регулярный чемпионат
Эвертон
0:0
Завершен
Челси
Англия — Премьер-лига|17-й тур
Реал Мадрид
3:1
Перерыв
live
Севилья
Испания — Примера|18-й тур
Тоттенхэм Хотспур
Сегодня
19:30 (Мск)
Ливерпуль
Англия — Премьер-лига|17-й тур
Нью-Йорк Рейнджерс
Сегодня
20:30 (Мск)
Каролина Харрикейнз
НХЛ — регулярный чемпионат
17:38, 22 декабря 2024Спорт

Стало известно мнение IIHF об отсутствии сборной России на международных турнирах

Гафуров: в IIHF считают потерей отсутствие России на международных турнирах
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Вице-президент Федерации хоккея Узбекистана Баходир Гафуров рассказал о том, что думают в Международной федерации хоккея (IIHF) об отсутствии сборной России на международных турнирах. Его слова передает РИА Новости.

Гафуров поделился, что на различных мероприятиях потерю россиян и белорусов для всего мирового хоккея считают большой. «Обсуждают, что участие российской сборной в ближайших Олимпийских играх придало бы больше привлекательности турниру. На чемпионатах мира и конгрессах всегда возникает ощущение, что кого-то не хватает для интриги, для того, чтобы сами соревнования были полноценными», — заявил он.

По его мнению, IIHF не может принять решение по россиянам, которое бы отличалось от мнений европейских органов и правительств. Поэтому, как отметил Гафуров, для возвращения сборной нужно ждать политически глобальных изменений.

Ранее заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли выразил надежду на то, что россиянам не разрешат выступать на Играх-2026. Президент IIHF Люк Тардиф подчеркнул, что решение об участии сборной России будет принято в феврале 2025-го.

IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии на сезон-2024/2025. Зимняя Олимпиада-2026 пройдет в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России высказались о послании Трампа Зеленскому

      Команда Трампа захотела отменить получение гражданства по месту рождения

      В Госдуме призвали россиянок рожать до 35 лет

      Над российским регионом сбили украинский беспилотник

      Россиян предупредили об опасности живой елки в доме

      Поветкин покинул пост заместителя губернатора Вологодской области

      В Раде перечислили шаги Трампа по завершению украинского конфликта

      На Украине застрелили пытавшегося отбить бусифицированного сына жителя

      НАТО задумало использовать подарок Российской империи в возможной войне с Россией

      Россиянин побывал в США и раскрыл стоимость «жизни по-американски»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше