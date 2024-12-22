В ISU отказались конкретизировать условия допуска россиян

ISU отказался комментировать возможность допуска конкретных фигуристов из России

Международный союз конькобежцев (ISU) отказался конкретизировать условия допуска россиян к отбору на Олимпийские игры-2026. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы не можем комментировать отдельные случаи, но подтверждаем, что процесс отбора по критериям будет применен в надлежащее время», — заявили в ISU в ответ на запрос о возможности допуска до олимпийского квалификационного турнира конкретных российских фигуристов.

20 декабря ISU допустил россиян к отбору на Игры-2026, которые пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. В квалификационных соревнованиях смогут принять участие по одному атлету или паре в каждой дисциплине в нейтральном статусе. Кандидатуры, а также запасные, должны быть направлены ISU не позднее 28 февраля 2025 года.

Российским спортсменам запретили выступать на турнирах под эгидой ISU в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных спортсменов были Игры в Пекине.