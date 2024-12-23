В Госдуме оценили сообщения о возможной блокировке WhatsApp в России

Депутат Боярский назвал слухами сообщения о возможной блокировке WhatsApp в РФ

Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский оценил сообщения о возможной блокировке мессенджера WhatsApp в России, назвав их слухами. Его слова передает ТАСС.

«Это слухи, мы не можем позволить себе комментировать их. На данный момент дополнительной информации нет, кроме того, что сервис добавлен в реестр организаторов распространения информации», — отреагировал Боярский на информацию о возможном ограничении доступа к WhatsApp в РФ.

Ранее депутат Андрей Свинцов в беседе с «Парламентской газетой» назвал вероятность блокировки мессенджера в России довольно высокой. Если WhatsApp начнет соблюдать российское законодательство, то его не будут блокировать, уточнил он.

WhatsApp внесли в реестр организаторов распространения информации 19 декабря. Сообщалось, что теперь мессенджер должен хранить на территории России данные о фактах приема, передачи, доставки и обработки голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звуков или других электронных сообщений пользователей. Также сервис обязан предоставлять их по запросу спецслужб.

13 декабря стало известно о блокировке мессенджера Viber в России. Поводом стали многочисленные нарушения сервисом требований российского законодательства к организаторам распространения информации.