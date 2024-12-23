Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:00, 23 декабря 2024Интернет и СМИ

В Госдуме оценили сообщения о возможной блокировке WhatsApp в России

Депутат Боярский назвал слухами сообщения о возможной блокировке WhatsApp в РФ
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Rene Traut / IMAGO / Globallookpress.com

Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский оценил сообщения о возможной блокировке мессенджера WhatsApp в России, назвав их слухами. Его слова передает ТАСС.

«Это слухи, мы не можем позволить себе комментировать их. На данный момент дополнительной информации нет, кроме того, что сервис добавлен в реестр организаторов распространения информации», — отреагировал Боярский на информацию о возможном ограничении доступа к WhatsApp в РФ.

Ранее депутат Андрей Свинцов в беседе с «Парламентской газетой» назвал вероятность блокировки мессенджера в России довольно высокой. Если WhatsApp начнет соблюдать российское законодательство, то его не будут блокировать, уточнил он.

WhatsApp внесли в реестр организаторов распространения информации 19 декабря. Сообщалось, что теперь мессенджер должен хранить на территории России данные о фактах приема, передачи, доставки и обработки голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звуков или других электронных сообщений пользователей. Также сервис обязан предоставлять их по запросу спецслужб.

13 декабря стало известно о блокировке мессенджера Viber в России. Поводом стали многочисленные нарушения сервисом требований российского законодательства к организаторам распространения информации.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России допустили блокировку WhatsApp вслед за YouTube. Когда это может произойти?

      Стали известны подробности фильма о группе «Король и Шут»

      Устроившую подрыв банкомата в российском городе пенсионерку отправили в СИЗО

      Палеонтолог рассказал об уникальности находки 50-тысячелетней туши мамонтенка в Якутии

      Врач назвал способ вычислить пристрастие ребенка к вейпам

      Президент Грузии объявила о начале подготовки к новым выборам

      В РПЦ порассуждали о сексуальной революции

      Женщина попыталась пронести в самолет 82 фейерверка и изумила сотрудников аэропорта

      ВСУ атаковали Крым

      60-летняя Моника Беллуччи снялась без нижнего белья для журнала

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше