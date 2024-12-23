Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Сибирь
Сегодня
15:30 (Мск)
Адмирал
Фонбет Чемпионат КХЛ
Металлург Мг
Сегодня
17:00 (Мск)
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
Салават Юлаев
Сегодня
17:00 (Мск)
Амур
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо М
Сегодня
19:30 (Мск)
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Нью-Джерси Дэвилз
Сегодня
21:00 (Мск)
Нью-Йорк Рейнджерс
НХЛ — регулярный чемпионат
Бостон Брюинз
Завтра
03:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ — регулярный чемпионат
13:39, 23 декабря 2024Спорт

Глава РФС сравнил популярность футбола и хоккея

Дюков: футбол популярнее хоккея, но национальным видом спорта является хоккей
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сравнил популярность футбола и хоккея. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Футбол популярнее хоккея, но, по мнению большего количества россиян, хоккей является именно национальным видом спорта», — заявил он. Глава РФС отметил, что причиной такого мнения являются успехи советского и российского хоккея, а также климатические условия. Дюков добавил, что сам в детстве играл и в футбол, и в хоккей.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос россиян о национальных видах спорта. На вопрос, какой вид спорта опрошенные назвали бы национальным, 27 процентов респондентов назвали хоккей. По 9 процентов выбрали фигурное катание и футбол.

До этого ВЦИОМ выяснил, что 77 процентов россиян равнодушны к футболу, а в 2005 году эта цифра равнялась 43 процентам. РФС оспорил выводы исследователей о падении интереса к футболу.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На территории бывшего завода в России произошел взрыв. Есть жертвы и пострадавшие

      Россияне назвали самые популярные мемы 2024 года

      Голая вечеринка энергетиков в день отключения света попала на видео и возмутила россиян

      Российские военные ударили по расположению ВСУ в Черниговской области

      В Гренландии возмутились словам Трампа о владении островом

      Расправившегося с соседями из-за громкой музыки россиянина заочно осудили

      Путин оценил уровень долговой нагрузки российских компаний

      Литва резко прокомментировала визит Фицо в Россию

      В Госдуме оценили риск начала ядерной войны

      Жене бойца СВО на языковых курсах МГУ дали на перевод статью о героизме наемника ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше