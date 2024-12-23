Глава РФС сравнил популярность футбола и хоккея

Дюков: футбол популярнее хоккея, но национальным видом спорта является хоккей

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сравнил популярность футбола и хоккея. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Футбол популярнее хоккея, но, по мнению большего количества россиян, хоккей является именно национальным видом спорта», — заявил он. Глава РФС отметил, что причиной такого мнения являются успехи советского и российского хоккея, а также климатические условия. Дюков добавил, что сам в детстве играл и в футбол, и в хоккей.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос россиян о национальных видах спорта. На вопрос, какой вид спорта опрошенные назвали бы национальным, 27 процентов респондентов назвали хоккей. По 9 процентов выбрали фигурное катание и футбол.

До этого ВЦИОМ выяснил, что 77 процентов россиян равнодушны к футболу, а в 2005 году эта цифра равнялась 43 процентам. РФС оспорил выводы исследователей о падении интереса к футболу.