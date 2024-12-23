Российский голкипер ПСЖ Сафонов попал на обложку газеты L'Equipe

Ведущая французская спортивная газета L'Equipe поместила фото Матвея Сафонова на первую полосу своего понедельничного номера после того, как российский голкипер ПСЖ отразил два пенальти в послематчевой серии игры Кубка Франции против «Ланса».

Газета озаглавила полосу «Хладнокровный страж», разместив фото улыбающегося вратаря сборной России вместе с главным тренером «Пари-Сен Жермен» Луисом Энрике. «Отчасти благодаря Матвею Сафонову, отразившему два пенальти, ПСЖ прошел в 1/16 финала Кубка», — добавили на полосе.

Кроме того, L’Équipe поставила Сафонову за матч самую высокую оценку среди игроков ПСЖ — 7 из 10 баллов.

Сафонов отразил два решающих удара в серии

Матч 1/32 финала Кубка Франции проходил в воскресенье в Лансе, Сафонов вышел в стартовом составе. Хозяева открыли счет на 66-й минуте, но уже через четыре парижане сравняли, это сделал форвард сборной Португалии Гонсалу Рамуш.

Основное время завершилось со счетом 1:1, и по регламенту сразу состоялась серия пенальти. Сафонов пропустил первые три удара от игроков «Ланса», однако затем отразил два — в первом случае мяч отразила его вытянутая правая рука, а затем он отбил мяч в левом нижнем углу. Так как до этого его одноклубники забили четыре раза, серия завершилась. Сафонов сразу попал в объятия всех полевых игроков.

Главный тренер ПСЖ назвал россиянина настоящим специалистом по пенальти

После игры россиянин заявил, что счастлив, но отказался считать себя лучшим игроком матча. «Отбивать пенальти — это нормально для вратаря. Это была очень эмоциональная и сложная игра. У нас было не так много моментов. Думаю, мне немного повезло. После того как я отбил мяч в перекладину, мне казалось, что он залетит в ворота. Но, повторюсь, мне повезло, и это был очень эмоциональный момент», — высказался Сафонов. Также он не стал раскрывать секрет отражения пенальти.

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Луис Энрике назвал россиянина настоящим специалистом в отражении ударов с 11-метровой точки, отметил, что «он снова это доказал». А другой вратарь ПСЖ, Джанлуиджи Доннарумма, конкурент россиянина, опубликовал после игры фотографию Сафонова, подписав ее словом «даааа». Итальянец пропустил эту встречу, после того как в матче чемпионата Франции с «Монако» ему распороли щеку бутсой в игровом стыке.

Французская пресса назвала игру Сафонова «производящей впечатление»

Журналист L’Equipe Жозе Барросо, отметив, что ПСЖ пока так и не выбрал основного вратаря между Сафоновым и Доннаруммой, указал, что игра Матвея в этом матче была хороша для него, потому что он «впервые показал себя непредсказуемым, дал понять, что может обмануть соперника», и это может изменить отношение местных фанатов к нему.

Издание Foot Mercato озаглавило материал о матче «Матвей Сафонов наконец-то всех поразил!» и отметило, что «его игра в серии пенальти произведет впечатление на того, кто надеется, что его статус улучшенного дублера будет лишь временным». Там также предположили, что игрок из «Монако» Вильфрид Синго, нанеся травму Доннарумме, таким образом невольно изменил судьбу Матвея Сафонова в «Пари Сен-Жермен».

RMC Sport указал, что парижане могут отблагодарить Сафонова за проход в следующий раунд. А издание Maxifoot высказалось, что россиянин воспользовался возможностью проявить в этом матче свои качества и что он сыграл решающую роль в итоговой победе ПСЖ.

«Этим выступлением Сафонов набрал очки в соревновании с Доннаруммой. Уроженец Краснодара чувствует себя готовым бороться за роль номера один», — написали журналисты французского портала.