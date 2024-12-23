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20:49, 23 декабря 2024Спорт

Появились новые подробности о положительной допинг-пробе украинского игрока «Челси»

Футболист Михаил Мудрик сдал положительную допинг-пробу в «Челси»
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Украинский полузащитник «Челси» Михаил Мудрик в интервью YouTube-каналу ТаТоТаке сдал положительную допинг-пробу в расположении лондонского клуба.

По информации источника, 23-летний футболист не мог получить тест в сборной Украины, так как в октябре и ноябре ни один из игроков команды не сдавал допинг-тест. Отмечается, что Мудрик не сдавал пробы между августовским и ноябрьским периодами контроля.

17 декабря стало известно, что в крови 23-летнего полузащитника «Челси» обнаружили запрещенные вещества после внеплановой проверки. Позднее он прошел проверку на полиграфе.

Мудрик перешел в «Челси» из «Шахтера» в январе 2023 года за 70 миллионов евро. В текущем сезоне украинец принял участие в семи матчах Английской премьер-лиги и не отметился результативными действиями.

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