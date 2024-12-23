Появились подробности о состоянии выживших при крушении Ан-2 на Камчатке

Состояние выживших при крушении Ан-2 на Камчатке удовлетворительное

Состояние двух членов экипажа и пассажира самолета Ан-2, который потерпел крушение на Камчатке, оценивается как удовлетворительное. Об этом сообщил заведующий хирургическим отделением Мильковской районной больницы, его слова приводит РЕН ТВ.

«Пациенты в удовлетворительном состоянии. Им оказывается вся необходимая помощь», — сообщил медик.

Он добавил, что выжившие при крушении самолета проходят лечение в хирургическом отделении. Других подробностей о ситуации он не привел.

Ан-2 пропал на Камчатке 19 декабря — он выполнял рейс Мильково-Оссора. Поиски грузового самолета продолжались больше трех суток, его с выжившими членами экипажа и пассажиром обнаружили 22 декабря. Спасенный экипаж рассказал, что в момент приземления приборы самолета отказали, при этом они не видели, куда приземлялись в связи с сильным туманом. В момент посадки самолет перевернулся по инерции и упал в снег.