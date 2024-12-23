Правнук Муссолини забил первый гол в карьере и был встречен фанатами нацистским жестом

Фанаты отметили первый гол правнука Муссолини Романо нацистским жестом

Футболист «Юве Стабии» Романо Флориани Муссолини, правнук итальянского диктатора Бенито Муссолини, забил свой первый мяч в профессиональной карьере. Видео распространилось в соцсети X.

Муссолини отличился в воскресенье, 22 декабря, в матче 18-го тура итальянской Серии B. Фанаты на трибуне отметили это выкрикиванием имени игрока и нацистскими жестами (римским салютом).

21-летний Романо Муссолини — воспитанник римского «Лацио». В сезоне-2024/2025 он выступает за «Юве Стабию» на правах аренды.

В 2022 году российский автогонщик Артем Северюхин оказался в центре скандала во время церемонии награждения чемпионата Европы по картингу. Спортсмен, выступающий с итальянской лицензией, отпраздновал победу жестом, похожим на нацистское приветствие. Позднее он объяснил, что его действия неверно истолковали.