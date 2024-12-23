Стало известно о предупреждениях Германии об опасности подозреваемого во взрыве ярмарки

AFP: Саудовская Аравия ранее запрашивала экстрадицию совершившего теракт в ФРГ

Саудовская Аравия ранее запрашивала экстрадицию подозреваемого во взрыве на рождественской ярмарке в Магдебурге. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник, близкий к правительству королевства.

«Был запрос [об экстрадиции]», — говорится в сообщении.

Как отмечает агентство, Эр-Рияд неоднократно предупреждал правительство Германии о том, что мужчина может представлять опасность. Совершивший теракт родился в Саудовской Аравии в 1974 году.

Ранее суд ФРГ распорядился арестовать мужчину, который подозревается в наезде на посетителей рождественской ярмарки. Подозреваемый въехал в посетителей ярмарки на Старом рынке, вблизи ратуши Магдебурга, вечером 20 декабря.