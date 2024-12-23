Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:09, 23 декабря 2024Мир

Стало известно о предупреждениях Германии об опасности подозреваемого во взрыве ярмарки

AFP: Саудовская Аравия ранее запрашивала экстрадицию совершившего теракт в ФРГ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Саудовская Аравия ранее запрашивала экстрадицию подозреваемого во взрыве на рождественской ярмарке в Магдебурге. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник, близкий к правительству королевства.

«Был запрос [об экстрадиции]», — говорится в сообщении.

Как отмечает агентство, Эр-Рияд неоднократно предупреждал правительство Германии о том, что мужчина может представлять опасность. Совершивший теракт родился в Саудовской Аравии в 1974 году.

Ранее суд ФРГ распорядился арестовать мужчину, который подозревается в наезде на посетителей рождественской ярмарки. Подозреваемый въехал в посетителей ярмарки на Старом рынке, вблизи ратуши Магдебурга, вечером 20 декабря.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      YouTube практически заблокирован в России. Когда он станет полностью недоступен?

      Бывшего фаворита Трампа уличили в скандале с проституцией и растлением несовершеннолетних

      В России высказались о призыве Госдепа к американцам покинуть Белоруссию

      Раскрыта еще одна опасность алкоголя

      В России предупредили о стагнации в выдаче кредитов

      Визит Фицо в Москву вызвал протесты

      Столкновение двух самолетов сняли на видео из кабины пилота

      В Конгрессе США раскритиковали Украину за транжирство денег на тиктокеров

      Одна из стран Евросоюза захотела ограничить импорт российского газа

      Молчание Седоковой после трагедии с бывшим мужем объяснили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше