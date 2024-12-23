Загитова прокомментировала отказ в многомиллионном гранте на новое шоу

Алина Загитова об отказе в гранте на шоу «Алые паруса»: мы открываем в себе силу

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в своем Telegram-канале прокомментировала отказ Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) в многомиллионном гранте на новое шоу.

«Преодолевая трудности, мы открываем в себе силу, о которой и не подозревали!» — написала спортсменка.

Ранее ПФКИ отказался выдавать Загитовой сумму в размере 74,8 миллиона рублей на шоу «Алые паруса». Мероприятие было запланировано на 2025 год и должно было пройти в Санкт-Петербурге. Отмечается, что проект не предполагал софинансирования.

Загитова запросила деньги у фонда на ледовое шоу «Алые паруса» 17 сентября. Тогда сообщалось, что привлекать сторонних спонсоров или вкладывать собственные средства спортсменка не планирует.