Загитовой отказали в многомиллионном гранте на новое шоу

Алине Загитовой отказали в гранте на 74,8 миллиона рублей на шоу «Алые паруса»

Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) отказал олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой в гранте на новое шоу. Об этом сообщается на сайте организации.

Фигуристка подала заявку на получение суммы в размере 74,8 миллиона рублей на шоу «Алые паруса». Мероприятие было запланировано на 2025 год и должно было пройти в Санкт-Петербурге. Отмечается, что проект не предполагал софинансирования.

Загитова запросила деньги у фонда на ледовое шоу «Алые паруса» 17 сентября. Тогда сообщалось, что привлекать сторонних спонсоров или вкладывать собственные средства спортсменка не планирует.

Решение Загитовой подать заявку прокомментировал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. «Вместо того чтобы хейтить, люди должны были собрать 75 миллионов рублей и отдать их Алине», — отметил журналист.