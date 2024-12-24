Легенда советского хоккея высказался о возможном возвращении России на ЧМ и ОИ

Михайлов: настанет время допустить сборную России до международных соревнований

Двукратный олимпийский чемпион, легенда советского хоккея Борис Михайлов высказался о возможном возвращении России на чемпионаты мира и Олимпийские игры. Его комментарий приводит «Чемпионат».

По мнению Михайлова, настанет время допустить сборную России по хоккею до международных соревнований. «Я давно говорю, что они без нас никуда не денутся. (...) Некоторые руководители и повели себя так, чтобы наши спортсмены нигде не участвовали. Все сделали, чтобы нас укусить, ущипнуть, сделать плохо для России», — отметил он.

Ранее заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли выразил надежду на то, что россиянам не разрешат выступать на Играх-2026. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф подчеркнул, что решение об участии сборной России будет принято в феврале 2025-го.

IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии, которое действует с 2022 года, на сезон-2024/2025. Зимняя Олимпиада-2026 пройдет в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.