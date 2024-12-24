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17:58, 24 декабря 2024Путешествия

Отец двух детей пропустил обратный рейс и пропал без вести на курорте Европы

Британский турист пропустил обратный рейс и пропал без вести в Бенидорме
Алина Черненко

Фото: Heino Kalis / Reuters

Британский турист поехал в Бенидорм, Испания, пропустил обратный рейс и пропал без вести. Об этом сообщает Metro.

Во время отдыха 37-летний отец двух детей Джон Харди остановился в доме друга на юго-восточном побережье популярного курорта Европы. 18 декабря путешественник должен был вернуться домой в Белфаст, Северная Ирландия, но в аэропорт он не явился.

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Сестра мужчины Кортни Джордж в последний раз общалась с ним 14 декабря. По ее словам, брат едва ли мог продержаться 48 часов без разговора с ней, не говоря уже о девяти днях. «Недавно мы потеряли члена семьи, брат был очень расстроен и думал, что ему нужен отпуск», — призналась Джордж.

Британка добавила, что дети Харди мечтают о том, чтобы их отец вернулся на Рождество. Полиция Северной Ирландии начала расследование совместно со своими испанскими коллегами.

Ранее похожая история произошла на другом популярном испанском курорте — Тенерифе. Британская туристка поссорилась с семьей, ушла из отеля и пропала без вести. В последний раз ее видели 18 декабря.

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