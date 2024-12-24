«Пронесемся так низко над русскими окопами, что они обделаются». Киев решил создать ракету, способную долететь до Москвы

Украина намерена разработать ракету Трембита, способную долететь до Москвы

На Украине решили создать ракету, способную долететь до Москвы. Соответствующий проект носит название «Трембита» в честь украинского альпийского барана. По имеющейся информации, двигатель ракеты был создан на основе двигателя, который впервые был использован в немецкой ракете «Фау-1» в 1944 году.

«Базовая модель «Трембиты» развивает скорость 400 километров в час и имеет дальность полета 200 километров. Разрабатывается более крупная и мощная модель, способная долететь до Москвы», — сообщил журнал The Economist.

Уточняется, что серийное производство этого вида ракет планируют запустить после завершения финальных полевых испытаний. Как отмечает издание, разработкой проекта занимались инженеры-добровольцы. На это у них ушло полтора года.

Украина хочет использовать «Трембиту» для устрашения

Украинские власти, вероятно, планируют использовать новую разработку для устрашения российской стороны. Это следует из слов руководителя проекта Сергея Бирюкова.

Мы можем промахнуться мимо цели, но мы пронесемся так низко над русскими окопами, что они обделаются Сергей Бирюков руководитель команды инженеров-добровольцев

Еще одной целью разработчиков является возрождение украинской ракетной промышленности. Издание отмечает, что прежние попытки это сделать «страдали от коррупции, скудного финансирования, проникновения России и отсутствия политической воли». Впрочем, как пишет журнал, финансирование и сейчас является серьезной проблемой для движения в этом направлении. Для ее решения Киев планирует привлечь западных спонсоров, но не все партнеры Украины готовы к этому. В связи с чем там сделали ставку на дешевизну новых ракет.

«Ракета «Трембита», например, стоит всего 3000 долларов в варианте с ложной целью и 15 000 долларов в комплекте с боеголовкой весом 20–30 килограммов — выгодная сделка в мире ракет», — пишет The Economist.

В России оценили шансы Киева создать ракету, способную долететь до Москвы

Военный эксперт, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин оценил шансы Киева создать ракету, которая будет способна долететь до Москвы.

Эксперт напомнил, что Украина получила в наследство от СССР хорошую ракетную промышленность, на базе которой и были созданы комплекс «Сатана» и ракеты «воздух-воздух», а также «Нептун». Однако после удара «Орешником» по днепропетровскому заводу «Южмаш», где Украина производила в том числе ракеты, киевский режим мог перенести производства в другие места, предположил Козюлин.

Российской стороне стоит внимательно к этому относиться. Важно подключить разведку к поиску этих объектов, чтобы пресечь малейшие попытки Киева. Не сомневаюсь, что это сейчас и делается Вадим Козюлин военный эксперт

Кроме того, Козюлин напомнил, что сейчас Киеву оказывают помощь западные страны. В связи с чем, по мнению эксперта, к информации о создании на Украине такой ракеты стоит прислушаться.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, в свою очередь, усомнился в правдоподобности информации о разработке такого типа ракет. По его словам, подобные заявления и сообщения приводят только к ухудшению переговорных позиций.

«Я думаю, что это больше про психологическое воздействие, чем фактическое. Уже оружие импортное у них истрачено, вот пытаются, так скажем, добрать такими громкими заявлениями», — указал он. Вместе с тем Колесник призвал уничтожать места производства ракет на Украине.